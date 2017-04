Bekroonde aktrise: “Ek’t amper my kind se dood by die park veroorsaak”

Die Oscar-wenner Anne Hathaway het Maandag ’n emosionele dag by die park gehad toe sy amper haar babaseun op ’n glyplank “doodgemaak” het.

Die aktrise het die eenjarige Jonathan na ’n parkie in New York geneem en hulle het net-net ’n besering vermy terwyl hulle gespeel het.

Toe die ster van Les Miserables Maandagaand op die Amerikaanse geselsprogram The Tonight Show met Jimmy Fallon verskyn, het sy vertel: “Ek het hom parkie toe geneem. Hy is mal oor swaaie. Ek het gesien al die ander kinders kom by die glyplank af. En dit het soos ’n ongewone glyplank gelyk.

Asof dit gebou was voor daar kinderveiligheidsmaatreëls in plek was. Dit was mooi en ek sien toe die kinders beweeg nie vinnig nie en sê: ‘Goed, ek gaan Johnny daarop vat’.”

Maar dinge het skeefgeloop toe sy besef die glyplank is nie so stadig as wat dit lyk nie. “Ek het my romp om my uitgesprei en vir Johnny daarop gesit en ons gaan by die glyplank af en al die ma’s hou ons dop. Maar ek het vergeet van fisika.

“So ons gaan om die draai en in plaas van stadiger beweeg soos die ander kinders, versnel ons. Dit begin beweeg so vinnig en al die ma’s kyk en ek voel so selfbewus. Soos ons vinniger beweeg, begin dink ek stadiger en ek kyk vorentoe en raak baie ernstig en gefokus en dink: ‘Ek moet die landing regkry’.”

Gelukkig het niemand seergekry nie en Anne kon met haar kop omhoog wegstap. “Jy ken daai gevoel as jy amper jou kind se dood veroorsaak het? Jy dink by jouself: ‘Alles is oukei. Stap net voort.’ En toe gaan ons terug swaaie toe en bly die heeltyd daar.”

