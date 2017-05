Bekende sangeres en haar man skei – kort ná eersteling se geboorte

Die 50-jarige Amerikaanse sangeres Janet Jackson, die jongste kind van die musikale Jackson-familie, het gister ’n kort videogreep in die sosiale media gedeel met goeie sowel as slegte nuus vir haar aanhangers.

In die video bevestig sy vir die eerste keer dat sy en haar man, Wissam Al Mana (42), se huwelik finaal op die rotse is.

“Ons is in die hof en die res is in die Here se hande,” sê sy.

Dit volg kort nadat die paartjie se seuntjie, Eissa Al Mana, in Januarie gebore is.

“Ek dank God vir hom. Hy is so gesond, pragtig, oulik en lieftallig,” koer sy oor haar eersteling. “So ’n gelukkige baba.”

Goeie nuus vir haar bewonderaars is dat die sangsensasie van September af terug op die verhoog sal wees wanneer haar toer State of the World begin.

“Dit gaan nie oor politiek nie,” vertel sy verder, “maar oor mense, die wêreld, verhoudings en die liefde.”

Janet en Wissam is in 2012 getroud. Die skatryk sakeman wat die uitvoerende direkteur is van die internasionale Al Mana-sakeryk, se waarde word op nagenoeg R15 biljoen geskat. Dis minstens vier keer soveel as Janet s’n, een van die topverkoper-kunstenaars in die geskiedenis van kontemporêre musiek.

Sy sluit haar kort videoboodskap af waar sy haar ondersteuners bedank vir hul geduld en ondersteuning met die jare.

Oor die 60 000 mense het reeds daarna gekyk vandat sy dit gister op haar YouTube-kanaal laat plaas het.

Kyk die video hier:

