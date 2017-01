Bekende sanger se liefdesbootjie sink

Die One Direction-sanger Louis Tomlinson en die aktrise Danielle Campbell het glo ná 14 maande saam uitgemaak.

Die paartjie het in November 2015 begin uitgaan, maar hul paadjies het glo geskei ná ’n moeilike paar maande vir Louis, waartydens hy sy ma, Johannah, in Desember ná ’n stryd teen kanker aan die dood moes afstaan.

Maar die twee is luidens berigte op vriendskaplike wyse uitmekaar en kom nog goed oor die weg.

“Louis en Danielle het besluit om uit te maak, maar hulle gaan nog vriende wees,” het ’n bron aan die Britse koerant The Sun vertel. “Hulle praat nog met mekaar en daar is geen kwade gevoelens nie.”

Danielle is kort ná Johannah se dood op 43 opgemerk waar sy ’n hotel in Londen saam met Louis verlaat.

Die laaste keer dat sy op haar Instagram-blad na die sanger verwys het, was op Oukersaand – dieselfde dag dat Louis 25 geword het. Toe het sy ’n ou kiekie van hulle gedeel en daarby geskryf: “Lekker verjaar, my lief.” Sy het die afgelope drie weke niks op Instagram gedeel nie.

Ten spyte daarvan dat die twee enkele weke ná Johannah se dood uitgemaak het, sê die bron Danielle het Louis bygestaan terwyl hy oor sy ma rou.

“Dis baie hartseer, want Danielle het Louis deur die aaklige tyd bygestaan. Sy’t getrou gebly en volgehou om ondersteunend te wees, en dis presies wat hy nodig het. Soms werk dinge nie uit nie en (om uit te maak) was vir Louis en Danielle die beste oplossing.”

Louis se aandag word intussen van sy verbrokkelde verhouding afgelei deur promosiepligte in Amerika vir sy liedjie Just Hold On saam met Steve Aoki.

Louis se verteenwoordigers het nog nie kommentaar gelewer op die bewerings dat hy en Danielle uitgemaak het nie.



– Cover Media