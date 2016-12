Bekende SA radioman vertel van roerende ervaring buite wyle George Michael se huis

“Om voor George Michael se huis te staan, was die mees onwerklike ervaring”, sê Ian Bredenkamp, bekende radio-oproeper en man van die aktrise en aanbieder Elana Afrika-Bredenkamp.

Ian is tans op ’n besoek aan Engeland waar hy ook by die ontslape popster George Michael se huis ’n draai gaan maak het. George is op Kersdag vermoedelik weens hartversaking in sy huis oorlede.

“Op pad na Engeland het die nuus van sy skielike afsterwe bekend geword, so ons het gehoor die oomblik toe ons in Londen aankom,” onthou Ian. “As ’n groot ondersteuner was dit vir my ’n geweldige skok so ek het dadelik moeite gedoen om uit te vind waar sy huis is.”

“Daar was omtrent ses nuusagentskappe buite die huis en ongeveer 70 mense wat gekom het om medelye te betoon.”

“Dit is ’n groot huis in ’n spogbuurt sowat 45 minute noord van sentraal-Londen. Maar ten spyte daarvan het hy geen oprit nie en moes daarom sy motor op straat parkeer.

“Dit was rerig aangrypend om te sien hoe mense afskeidsboodskappies vir hom in die stof op sy groen Range Rover skryf. Dit was so vreemd en fassinerend.”

“Die buitekant van die huis is ook oortrek met kerse, blomme en plate (met sy musiek).”

“In sulke oomblikke besef jy net hoe groot hy was in Engeland. Ek kon Maandag nie ’n radiostasie vind wat nie besig was om sy musiek te speel nie.”