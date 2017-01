Bekende aktrise verklap Donald Trump was glo heeltemal behep met haar

Kristen Stewart het gekap na Donald Trump toe sy onlangs praat oor aanmerkings wat hy in 2012 oor haar persoonlike lewe gemaak het.

Die voormalige aanbieder van Celebrity Apprentice het in Oktober 2012 ’n reeks bitsige opmerkings op Twitter oor Kristen gemaak ná berigte dat sy haar destydse kêrel en medester in Twilight, Robert Pattinson, verneuk het.

“Almal weet ek is reg as ek sê Robert Pattinson moet Kristen Stewart afsê. Hy sal my oor ’n paar jaar bedank. Wees slim, Robert,” het Donald, nou die president van Amerika, geskryf.

“Robert Pattinson moenie vir Kristen Stewart terugvat nie. Sy’t hom soos ’n hond verneuk en sal dit weer doen – wag maar en kyk. Hy kan soveel beter doen!”

Donald het dié twiets gedeel nadat foto’s uitgekom het van Kristen se affair met Rupert Sanders, die regisseur van haar fliek Snow White and the Huntsman. In die foto’s het die twee mekaar gesoen en omhels tydens ’n uitstappie in Los Angeles.

Rupert was toe nog getroud met die model Liberty Ross, by wie hy twee kinders het, en Kristen en Robert was ’n paartjie. Albei verhoudings is verbreek ná die nuus van die affair gebreek het.

Kristen het nou vir die eerste keer die bitsige twiets aangespreek en gekap na die eiendomsmagnaat. “Hy was ’n paar jaar gelede so kwaad vir my, hy was omtrent behep met my en dit was f***** mal,” het die aktrise Vrydag aan Variety gesê.

“Ek kan dit nie verstaan nie. Dis so ’n vergesogte konsep dat ek nie wil glo dit het werklik gebeur nie. Dis waansinnig.”

Kristen, wat nie ’n Twitterblad het nie, het gesê sy het destyds Donald se twiets ignoreer omdat dit niks met haar te doen gehad het nie.

“Hy was in daardie stadium net ’n werklikheidster. Ek het geen verwysingsraamwerk van hom gehad nie. Dit was nie regtig iets nie,” het sy gesê op ’n vraag oor hoe die 45ste president se twiets haar nou laat voel.

“Maar as ek nou terugkyk, het iemand my daaraan herinner en ek het gesê: ‘Oe my genade, jy’s reg! Hy gaan waarskynlik hieroor twiet’.”

Donald is as president in Washington, D.C. ingehuldig, en dit het gelei tot vreedsame en gewelddadige optogte regoor die land. Miljoene vroue het ook Saterdag aan optogte in Washington, regoor Amerika en regoor die wêreld deelgeneem.

Op ’n vraag oor watter boodskap sy het vir jong vroue wat die idee van Donald as president vrees, het Kristen laat hoor: “Dames, staan op vir jouself! Ek was nog nooit die mees polities aangevuurde mens nie, maar ek dink op hierdie stadium is dit nie meer polities nie. Dis ’n humanitêre kwessie.

“Ek sou sê wees deel van dit waarin jy glo, op watter manier dit ook al gebeur. Ek gaan nie vir enigeen sê hoe hulle moet voel nie, maar ek’s doodseker ons voel almal dieselfde.”

© Cover Media