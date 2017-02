Bekende aktrise se ousus sê sy’s ‘die beste mamma’

Blake Lively se ousus, Robyn, het net lof vir die aktrise se ouerskapsvaardighede en sê sy’s “die beste”.

Die 44-jarige Robyn is self ’n aktrise en ma van drie kinders. Sy sê haar 29-jarige suster is ’n fantastiese ma vir haar dogters, James (2) en die drie maande oue Ines.

Robyn sê Blake het by haar om raad kom aanklop toe sy die eerste keer swanger raak. “Ek het vir haar gesê om hulle nie te veel te voer en water te gee nie, want hulle raak te gou groot,” het Robyn skertsend in die Amerikaanse program Entertainment Tonight vertel. “Koester en geniet hulle net.”

Robyn het ook Blake se man, die Deadpool-akteur Ryan Reynolds, geloof en sê “hy is net so ongelooflik”.

“Hulle is wonderlik en beskerm hul klein gesin en is doodnormaal. Hul gesin is alles en ek is so trots op hulle. Hulle het ’n sin van normaliteit behou en dis ongelooflik.”

Blake het verlede jaar aan die tydskrif Marie Claire gesê dis vir haar en haar man van vier jaar van groot belang om vir hul kinders so ’n normale lewe as moontlik te gee.

“Ryan het lekker, normale grootwordjare gehad en ons wil hê ons kinders moet dieselfde normale lewe hê wat ons gehad het. Ons wil hulle nooit ontneem van dit wat ons gehad het nie, want dan sal ons regtig selfsugtig voel.”

Robyn dink egter klein James is ’n ster in wording. Sy het juis verlede jaar die kollig gesteel toe Ryan sy ster op die Hollywood Walk of Fame kry. “Hou maar die ruimte dop!”

Cover Media