Bekende aktrise maak hart oop oor ekskêrel

Hilary Duff het gehuiwer om die romanse met haar ekskêrel, Jason Walsh, openbaar te maak, want sy was nie seker oor die verhouding nie.

Die sangeres van So Yesterday het verlede jaar die hoofopskrifte gehaal met haar instrukteur, maar die verhouding was teen November verby. Baie mense het dus gedink dit was net ’n blitsromanse.

Die 29-jarige Hilary verduidelik sy en Jason was baie langer bymekaar as wat die meeste mense gedink het, maar hulle wou dit geheim hou tot die tyd reg is.

“Ek was soos in: F*kit. Hy’s my kêrel,” vertel sy aan die tydskrif Cosmopolitan oor die openbaarmaking. “Ek moes net seker maak dis reg. Ander mense hoef nie van my sake te weet voor ekself werklik weet nie.

“Ons het mekaar ’n rukkie gesien,” voeg sy by. “Mense ken nie al die besonderhede nie. Dit was my eerste ernstige verhouding sedert my eksman (Mike Comrie).”

Hilary het nie die rede genoem waarom dit verby is nie, maar gaan nou met die musikant Matthew Koma uit. Die twee het verlede Saterdag vir die eerste keer amptelik in die openbaar verskyn by ’n voorafpartytjie van die Amerikaanse Akteursgilde-pryse in Wes-Hollywood.

Hilary en Matthew, wat voorheen met Carly Rae Jepsen uitgegaan het, het glo op mekaar verlief geraak terwyl hulle saamgewerk het aan liedjies vir haar 2015-album, Breathe In. Breathe Out. Die romanse het glo eers laat verlede jaar opgevlam.

Nuus van die nuwe romanse het vroeër vandeesmaand uitgelek toe Hilary die man in haar lewe op ’n wegbreeknaweek op die San Ysidro Ranch in Santa Barbara, Kalifornië, trakteer. Sy en Mike het hul bruidsnag in Augustus 2010 daar deurgebring.

Die sangeres en Comrie, die pa van haar 4-jarige seuntjie, Luca, se paaie het in 2014 geskei. Hul egskeiding is in Februarie verlede jaar afgehandel.

– Cover Media