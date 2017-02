Bekende aktrise erg gekwel oor haar 14-jarige en sosiale media nadat hy eerste selfoon kry

Sarah Jessica Parker is bekommerd oor die sosiale media noudat haar seun sy eie selfoon het.

Die aktrise hou vol sy en haar man, die akteur Matthew Broderick, het so lank moontlik uitgehou, maar gevoel dis tyd dat hul oudste kind, die 14-jarige James Wilke, ’n nuwe toestel vir skool kry. En nou het sy ma iets anders om haar oor te verknies.

“Ek weet nie wat om te doen nie,” het sy aan die tydskrif Red gesê. “James het ’n foon vir skool toe pendel, al het hy dit nog altyd daarsonder gedoen. Maar ons het langer as die meeste ander ouers uitgestel.”

Die 51-jarige aktrise is nie bekommerd oor haar seun se welstand noudat hy ’n foon het nie, maar sy is besorg dat hy dalk nie mooi te werk sal gaan met die tegnologie aan sy vingerpunte nie.

Sarah Jessica, ook die ma van ‘n sewejarige tweeling, Tabitha en Loretta, erken sy was nog altyd ongemaklik met sosiale media, al gebruik sy Instagram gereeld.

“Ek is onseker oor my eie grense,” sê sy. “Ek is onseker oor hoeveel ek wil deelneem en hoe om dit nie ’n persoonlike ervaring te maak nie en hoe om gesprekke te voer wat ek dink produktief is met mense wanneer hulle angstig of kwaad is of onvriendelike goed wil sê.”

Maar die sosiale media was verlede maand vir haar nuttig toe sy in ’n hysbak vasgekeer was. Die voormalige Sex and the City-ster het ’n video van die binnekant van die hysbak op Instagram gelaai terwyl ingenieurs die deur probeer oopdwing het.

Sy het uit die beeldmateriaal gebly, maar vir haar aanhangers verduidelik wat gebeur. “Nou al 11 minute in ’n hysbak vasgekeer,” sê sy. “Almal werk hard. Ons is nie paniekerig nie.”

In ’n ander greep gaan sy voort: “Ons is steeds vasgekeer, maar het kos, water, gelaaide fone. Uitstekende geselskap. Ons het nuwe mense ontmoet, en is baie hoopvol. Maar ons moet oor 45 minute iewers wees.”

© Cover Media