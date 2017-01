Bekende aktrise en haar kêrel raak broeis

Die sangeres en aktrise Mandy Moore oorweeg dit om ’n gesin te begin saam met haar kêrel, die rocker Taylor Goldsmith, want sy wil “liewer nou as later” kinders hê.

Mandy (32) het in middel 2015 met die sanger van die groep Dawes begin uitgaan, net ’n paar maande nadat sy in Januarie daardie jaar aangekondig het sy gaan skei van die rocker Ryan Adams.

Mandy se akteursloopbaan het die laaste ruk ’n hupstoot gekry danksy die sukses van haar nuwe dramareeks, This Is Us, wat Woensdag vir nog twee seisoene bevestig is.

Kort daarna is dit as die beste nuwe reeks by die People’s Choice-prysuitdeling aangewys. Om ’n ma en ouma in die reeks te speel, het ’n snaar in die ster aangeroer.

“Ek voel ek verstaan die siel van hierdie vrou,” het sy aan E! News gesê. “Ek voel ’n verwantskap met haar. Ek was bekommerd oor of ek moederlik sou voel omdat ek nie self kinders het nie, maar om aan so ’n projek deel te neem het beslis my eierstokke laat kennis neem.”

Mandy dink Taylor is dalk die regte man om die pa van haar kinders te wees. “Miskien . . . Ek wil nou eerder as later kinders hê.”

Die ster se romanse met die folksanger Taylor het haar ook geïnspireer om terug te keer na haar wortels as sangeres. Mandy was ’n tienerpopster wat in 1999 begin naam maak het.

“Ek mis musiek,” het sy in Augustus aan die United Airlines-tydskrif Rhapsody gesê. “Ek het die afgelope jaar weer in daardie wêreld uitgehang en dit het daardie deel van my brein laat herleef. Dit voel asof dinge eindelik in plek val. Ek gaan nie meer toelaat dat enigeen of enigiets my terughou nie.”

Mandy, wie se egskeiding van Ryan in Junie afgehandel is, het nog nie nuwe musiek uitgereik sedert haar sesde album, Amanda Leigh, in 2009 nie.

