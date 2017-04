Bekende akteur bieg: ‘Paul Walker se moeder het my ná sy dood getroos’

Paul Walker se treurende moeder het, ná haar seun se dood, vir Vin Diesel getroos omdat hy “sy ander helfte” verloor het.

Die akteur van Fast and Furious het onthul hy het in 2013, ná die tragiese padongeluk wat Paul se lewe geëis het, Atlanta toe gevlieg om Cheryl Walker te besoek.

Die 49-jarige akteur het verlede Maandag tydens ’n onderhoud met SiriusXM Entertainment onthul dat, in plaas van die moeder van vyf te troos, het sy hom getroos oor die verlies en het sy hom selfs om verskoning gevra.

“En ek sê toe ‘Hoekom?’” het Diesel aan die aanbieder, Maria Menounos, gevra en verduidelik dat hy nog steeds dikwels aan die akteur dink.

“Hoekom vra u my om verskoning? En sy sê vir my, ‘Omdat jy jou ander helfte verloor het,’” het die akteur, wat sy tweejarige dogtertjie, Pauline, na sy vriend vernoem het, verduidelik.

“Dit het op daardie oomblik gevoel asof sy my iets vertel waarvan ek nie eens bewus was nie. Ek was nie bewus van die diepte van die verlies nie.”

Diesel het voorts verduidelik die verlies van sy maat, saam met wie hy aan vyf van die eerste ses episodes van Fast and Furious gewerk het, spook nog steeds by hom, en hy het gedurig tydens die verfilming van die agtste episode van die franchise aan hom gedink.

“Paul was elke dag, elke toneel, elke sekonde by my terwyl hierdie rolprent gemaak is,” het, hy gedeel.

Paul se teenwoordigheid, drie jaar ná sy dood, word nog steeds gedurig tussen die sterre gevoel, en die Fate of the Furious (ook bekend as Fast and the Furious 8), met Dwayne Johnson, Charlize Theron en Nathalie Emmanuel in die rolverdeling, sluit “die grootste huldeblyk” aan die oorlede akteur aan die einde van die rolprent in, het Diesel bevestig.

Diesel het verlede naweek by die première van die rolprent in Los Angeles eer betoon aan die akteur, wat hy sy “broer” noem. Dit is ook deur Meadow, die dogter van Cheryl en Paul, bygewoon.

“Ek wil net hê julle moet weet daar was, terwyl ons aan die rolprent gewerk het, nie ’n sekonde nie ’n minuut … nie ’n dag wanneer ons nie aan ons broer Pablo gedink het en gewonder het op watter manier ons hom kon deel maak van die rolprent, hoe om hom te verteenwoordig en hoe om iets te maak waarop hy trots sou wees nie,” was sy woorde.

“Pablo, ek hoop jy is vanaand trots.”

The Fate of the Furious tref Vrydag die rolprentteaters.

– Cover Media