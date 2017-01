Die sanger Adam Barnard sê God het hom ’n kans op ’n nuwe lewe gegee.

Die voormalige Romanz-sanger leef al sedert geboorte met ’n nierkwaal.

“Die gifstowwe wat my niere afskei, maak dit vir my moeilik om te loop. Ek val ook maklik om. Ek het vandag weer geval en my knie seergemaak,” sê Adam oor die foon.

Adam se niere skei buitengewoon baie gifstowwe af.

“Dit is lewensgevaarlik en mense is al dood aan so ’n kwaal. Ek is net dankbaar ek kry ’n tweede kans,” sê Adam, wat nuwe hoop het nadat hy ’n nierskenker gekry het. Hy sal op 4 Februarie sy nuwe nier ontvang.

“Daar is ses skenkers, so daar is genoeg opsies om van te kies. Ek wil net hê mense moet vir my bid. Daar lê ’n moeilike tyd vir my voor,” sê Adam.

Op sy Facebook-blad het Adam ook die goeie nuus gedeel.

“Als lyk goed met my toetse,” skryf hy.

“Die skenker het net ’n klein gewas op sy nier, maar dit gaan sommer tydens die operasie verwyder word.

“Dankie vir jul gebede. Dit hou ons staande.”