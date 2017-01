Antonio Banderas glo hospitaal toe gehaas

Antonio Banderas is luidens berigte op 26 Januarie hospitaal toe gehaas nadat hy tydens ’n oefensessie “folterende pyne in sy bors” ervaar het.

Die 56-jarige akteur het Donderdag by sy huis in Surrey, Engeland, oefening gedoen toe die pyn begin en paramedici ontbied is.

Volgens die Britse koerant The Sun is hy in ’n ambulans na die St. Peter’s-hospitaal in Chertsey gebring.



EXCLUSIVE: Antonio Banderas has been rushed to hospital https://t.co/BLVCRHDKRv pic.twitter.com/XjUCs91gLa — The Sun (@TheSun) January 30, 2017

Nadat hy vir waarneming gehou is, het dokters besluit Antonio is gesond genoeg om huis toe te gaan.

Die ster van The Mask of Zorro het aan The Sun bevestig hy het ’n “episode” beleef en ook die mediese personeel geloof wat hom gehelp het.

Antonio het in 2015 na Engeland verhuis en woon nou in ’n herehuis van sowat R40,5 miljoen ($3 miljoen) in Cobham saam met sy meisie, Nicole Kimpel. Hy en die Duitse beleggingskonsultant gaan sedert 2014 uit.



Antonio Banderas hospitalized after experiencing 'agonizing chest pains' https://t.co/wlhM6CQokl pic.twitter.com/bsOY9stLHJ — Roman Taylor (@RomanDewhite) January 30, 2017

Dit is dieselfde jaar waarin Antonio bekendgemaak het hy skei van Melanie Griffith met wie hy 18 jaar getroud was.

Hy het voorheen teenoor die tydskrif Hello! hart oopgemaak oor die redes waarom hy getrek het en erken die leefstyl in Surrey is meer ontspanne.

“Die huis gee my die eenvoud en vryheid wat ek op die oomblik in my lewe nodig het. Surrey is vir my betowerend,” het hy verduidelik.

“Ek is nie meer ’n partytjiemens nie en ek het die ruimte en vrede om te skryf en regtig in my eie kop te kom – ek werk aan verskeie draaiboeke.”

Antonio is ook steeds suksesvol as akteur en een van sy mees onlangse rolprente was The 33. Die fliek vertel die verhaal van die mynramp in Chile in 2010 en die skiet daarvan het ’n reuse-tol van sy liggaam geëis.

“Die fisiek uitdagendste deel was om in een van die myne te wees,” het hy voorheen aan die koerant The Independent gesê.

“Dit was ’n baie giftige myn met baie metaangas wat dae lank ’n metaalsmaak in jou mond laat.”

