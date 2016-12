Angelique Gerber vertel van haar vreugde al is sy nog ver van die huis af

Die Feestyd bly haar gunsteling-tyd van die jaar al is die aktrise Angelique Gerber, deesdae ’n nooi Potgieter, vir ’n derde keer weg van die huis af.

Haar man, die rugbyspeler Jacque Potgieter, speel die hele Desember vir die Japanese klubspan Munakata Sanix Blues en die nuwe ouers het daar vir hulself ’n spesiale Kersdag geskep.

“Kersfees is vir my spesiaal omdat Die Redder op die dag vir ons gebore is,” vertel Angelique. Sy is dankbaar om die dag saam met haar man — en nou ook hul eersteling, Jacques jnr. (1 maand) — te kan deurbring.

Dis ’n tyd wat hulle opnuut dankbaar raak vir “alles wat Jesus vir ons gedoen het,” vertel sy.

Hulle het Kersdag saam met van Jacques se spanmaats en hul eggenote deurbring. Jacuqeus se rugbyspan het omtrent so 10 buitelandse spelers en saam word elke gesinnetjie wat ver van hul mense af is “een groot familie”.

Elke paartjie het ’n hoofgereg en nagereg gebring terwyl hulle by Sanix Blues se klubhuis gekuier het. Daar is gebid in drie tale: Engels, Afrikaans en Maori.

“Ons speel speletjies en deel ook geskenke uit,” vertel Angelique.

“Ons volg geen tradisies nie; die belangrikste is net om te onthou waaroor Kersfees werklik gaan.”

En haar wens vir die Nuwejaar? ”Om die beste mamma en vrou te wees en alles wat ek doen tot eer van God se naam te doen.”

Die Potgieters keer op 18 Januarie terug na hul huis in die ooste van Pretoria, waar Jacques weer vir die komende Superrugbyseisoen by die Bulls aansluit.

Angelique het reeds vroeër vanjaar klein Jacques se babakamer daar mooigemaak. “Alles is grys, wit en ligblou en met hasies versier,” het sy onlangs aan Huisgenoot vertel.

Vir eers slaap baba Jacques in Japan nog in sy bababedjie langs mamma en pappa se bed.