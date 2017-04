André Schwartz blog: Vergelding of vergifnis? En wanneer wen liefde?

Vandag lê ek inni bed – nie oor ek noodwendig siek is nie, maar net oor ek nie lus het vir mense en die buitewereld nie. Glo my ek voel selde so.

Diegene wat my ken en volg op sosiale media weet dat ek bitter lief is vir diere, veral myne natuurlik.

Ek raak mos skuins bedonnerd en vat mense links en regs vas as hulle nie na hulle diere kyk nie. Ek het so ‘n ruk terug amper ‘n uur by iemand se kar gestaan by ‘n winkelsentrum en wag. Die kar bak daar in die son – met twee vensters so kwartpad oop met ‘n hondjie daarin! Ek wil nie in detail ingaan oor die gesprek met die eienaar nie – maar glo my dit sal nie weer gebeur nie.

My troeteldiere bestaan tans uit my perdjies, van wie ek voorheen gepraat het, my varkie Freddy (ek sien almal is mal oor Freddy op Instagram – gaan kyk asb na my gesprek met ‘n baie kwaai Freddy wat besluit het die bank op die stoep is syne!), skaaphond Molly, Bokser Lucia en Boerboel Maximus.

Lucia het in September haar kruisligament beskadig en dis mos ‘n maklike ding om reg te maak. Ek neem haar na ‘n nabygeleë dierehospitaal, die veearts verduidelik ‘n roetine-operasie and ek gee toestemming.

Lucia word geopereer en na ‘n paar dae sien ek als is nie pluis nie. Ek eis dat sy opgeneem word en sy vennoot ontdek dat die operasie verkeerd gedoen is en dat daar erge infeksie in die knie is. En wraggies, die vennoot opereer toe infeksie en al! Dis die begin van baie, baie erge probleme vir arme Lucia.

Hulle erken dat hul nie beheer oor die situasie het nie en ek neem haar na spesialiste wat help om die situasie onder beheer te kry. Vele inspuitings en operasies later.

So waarom lê ek in die bed met geen lus vir die wêreld nie?

Lucia se beentjie word vandag afgesit – na al hierdie maande van worstel. Dit breek my hart om te dink dat hierdie lewendige brakkie nou op die plaas moet regkom met 3 bene!

Ek is seer en so geweldig kwaad vir die mense wat so nalatig was om die hondjie in die situasie te plaas. Hulle het wel vir die daaropvolgende behandelings betaal, maar dit begin voel soos – geld wat stom is . . .

So my dilemma:

Maak ek nou die lewe moeilik vir die ouens wat meer as een keer nalatig was met die hondjie? Is my woede en ego dan genoegsame rede om aksie te neem en ‘n man wat seker al baie, baie diertjies se lewens gered het werkloos te laat? Ek weet nie.

En sou enige aksie van my kant af Lucia se been terugbring? Nee! Gaan sy gou herstel en aanpas met 3 bene? Natuurlik! YouTube is vol video’s van sulke hondjies!

So nou moet ek diep soek en vra – was die nalatigheid opsetlik? Natuurlik nie. Wanneer wen liefde en waar begin vergifnis en vergelding? Neem ek aksie ter beskerming van ander diere?

Hierdie is vrae wat ek nooit wou vra nie.

Slotsom?

Vir nou is ek dankbaar dat klein Lucia lewe en dat sy oor ‘n week of twee nie eers gaan weet dat sy sonder ‘n beentjie is nie.

Dit is ék wat aan myself sal moet werk om hierdie te verwerk elke keer as ek Lucia sien. Miskien is dit die les wat ek moet leer.

Daar bestaan nie ‘n perfekte wêreld nie en daar is mooi in selfs dit wat skukkend en gebreek is – as ons net gaan soek daarvoor.

Almal van ons is mos mooi op ons eie manier – en glo my – nie een van ons is perfek nie!

