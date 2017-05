Amor Vittone ‘huilerig’ ná gewapende rooftog op hoofweg

Amor Vittone was nog besig om met haar ma op die foon te gesels, toe Delyse Vittone net hoor: “Ma, hulle breek my ruit! hulle breek my ruit!”

Delyse het net geskree: “Sit jou voet op die pedaal en ry net!”

Nou, ná dié mislukte kaping wat Amor Maandagaand op die N14-hoofweg op pad na haar huis in Dainfern, Johannesburg, beleef het, is Delyse net dankbaar Amor kon wegkom, “want dit kon soveel erger geëindig het”.

Volgens Delyse was Amor Maandag in Pretoria en het sy omstreeks seweuur die aand uit die stad vertrek op pad huis toe. Eerder as om met die snelweg te ry, het Amor die N14-hoofweg geneem. Met dié pad, wat korter is as die snelweg, moet sy deur ’n gedeelte van Diepsloot ry.

“Ons het op die foon gepraat. Ek het nog vir haar gevra hoekom ry sy die pad, want dit is gevaarlik in die aand, veral vir ’n vrou alleen,” vertel Delyse.

“Amor het gesê sy het nie eens daaraan gedink toe sy die pad kies nie. Sy het nog gekla omdat daar padwerk op die pad is, die verkeersligte nie werk nie en dit pikdonker is.

“Terwyl ons gepraat het, het ek net gehoor sy skree: ‘Ma, hulle breek my ruit! Hulle breek my ruit!’”

Volgens Delyse het die rowers Amor se voorruit met ’n vonkprop gebreek. Een man het ’n rewolwer teen haar kop gedruk, terwyl die ander haar handsak, wat langs haar op die passasiersitplek gelê het, gegryp het.

Die rowers het gelukkig nie haar skootrekenaar, wat ook op die sitplek gelê het, gegryp nie.

Amor het reguit huis toe gery. Haar pa, Dario, het van sy huis in die suide van Johannesburg na Amor se huis gery.

“Sy is baie huilerig, maar sy is oukei. Dit was baie traumaties vir haar,” sê Delyse.

“Ek sê net heeltyd vir haar dit kon erger gewees het as sy nie weggejaag het nie. Kan jy jou indink wat hulle met haar sou gemaak het.”

Amor begin môre die derde reeks van die VIA-program Skoonpa-Se-Tong opneem.