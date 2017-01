Amor reg vir lang pad op krukke en sê ‘uit my hart dankie’ aan almal

Die sangeres, Via-aanbieder en 7de Laan-aktrise het Donderdagaand vol waardering dankie gesê vir almal se steun nadat sy Maandag haar linkerenkel in ’n fratsongeluk gebreek het by haar seun, Jordan, se dertiende verjaardagpartytjie.

A photo posted by Amor Vittone (@amor.vittone) on Jan 11, 2017 at 9:51pm PST

“Ek sit vanaand hier in my hospitaalbed in Morningside Mediclinic, met ’n hart vol waardering en dankbaarheid,” het sy op Facebook geskryf ná die afloop van twee suksesvolle operasies.

Die tweede operasie wat deur die voet- en enkelspesialis dr. Eshraghi gedoen is, was nodig om die senings en ligamente in haar voet te herstel.

Sy skryf die dokters was eers skepties, want die binneste been het op impak deur haar enkelvleis gebars en die drie belangrikste ligamente, weefsel en senuwee afgesny. “Dit was ’n fratsongeluk op ’n springmat by Bounce,” het Amor geskryf, wat met haar derde sprong op die springmatte haarself beseer het.

Bounce is ’n sentrum met springmatte waar waaghalsige spronge en toertjies kan uitvoer.

A photo posted by Amor Vittone (@amor.vittone) on Dec 15, 2016 at 10:51pm PST

“Ek wil uit my hart dankie sê aan elkeen se boodskappe, gebede en liefde. Ook vreeslik dankie aan Morningside Mediclinic vir jul ongelooflike diens en passie. Netcare en Life Fourways, baie dankie.

“My ma moes oorneem en help met kinders. Ma vreeslik dankie dat ma nooit opgee nie en dadda vir al jul liefde!

“My gesin, Jordan, Kylie en my vriende. Baie dankie, ek is lief vir julle.

“Ek het vandag met rehabilitasie begin, op krukke. Dis ’n lang pad wat voorlê, maar ek wil hard werk, sodat ek weer vinnig kan show – al is dit op krukke,” het sy geskryf.