Amor bring roerend hulde aan Joost: ‘Jy was en is my eerste liefde’

Die sangeres en aktrise Amor Vittone het op Facebook roerend hulde aan haar vervreemde man, die oud-Bokheld Joost van der Westhuizen, gebring.

Sy het geskryf “dis met ’n swaar en seer hart wat ons afskeid geneem het van Joost”. Joost was die pa van haar twee kinders, Jordan (13) en Kylie (10).

Die rugby-ikoon is Maandagmiddag omring deur geliefdes in sy huis in Dainfern, Johannesburg oorlede nadat hy sy stryd teen motorneuronsiekte verloor het.



Dis met n seer en swaar hart, dat ons afskeid geneem het van Joost n uur terug. Ons is omhels met familie en… https://t.co/E6e85nA8Nt — Amor Vittone (@amor_vittone) February 6, 2017

“Ons is omhels met familie en baie liefde. Joost, rus in vrede en weet dat Jordan en Kylie, jou styf binne hul hart sal hou,” het Amor verder op haar Facebook-blad geskryf.

“Jy sweef saam met die engele sonder pyn. Jy was en is my eerste liefde. Ons is lief vir jou! Rus in vrede saam met God en al die engele.”