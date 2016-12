Afrikaanse sterre verklap opwindende toekomsplanne — hoor ons trouklokkies?

’n Woelige 2017 wag op die sangeres Charlize Berg. Nie net maak sy in April ’n draai voor die kansel nie, maar die blondekopskoonheid is ook later vanjaar vir die eerste keer op die verhoog te sien in ’n teaterproduksie.

Sy speel die hoofrol in die pantomime Doringrosie — die Slapende Skone. Die akteur en sanger Marno van der Merwe speel teenoor haar en neem die plek van Doringrosie se prins in.

Maar weg van die verhoog skep albei vir eers tydens die feesseisoen asem saam met hul geliefdes.

Charlize het onlangs die son in Mosambiek opgeslurp. Sy het vertel daar haal sy net haar haarverlengins uit en geniet mengeldrankies op die strand.

“Ek wil my voete in die sand en see voel, want ek moet my batterye goed herlaai vir die nuwe jaar. Dit moet 100% vol wees.”

A photo posted by Charlize Berg (@charlizeberg) on Dec 11, 2016 at 8:39am PST

Sy sien uit daarna om die eerste keer op die verhoog te wees.

“Ek is bietjie skrikkerig, maar ook baie opgewonde oor die nuwe avontuur. Ek was nog altyd gek oor toneelspel. Ek het op skool drama gedoen en onlangs ook Brümilda van Rensburg se dramakursus voltooi.”

Doringrosie se repetisies begin enkele dae ná haar troue in April en daarom het sy en haar verloofde, Warren Linden, ’n argitek, eers hulle wittebrood bietjie uitgeskuif. “Daar is darem dan meer tyd om daarvoor te spaar en dit te beplan,” sê sy.

A photo posted by Charlize Berg (@charlizeberg) on Nov 25, 2016 at 1:01am PST

Kersfees was Charlize weer terug by die huis in Pretoria.

“Dis een groot familie-gedoente. Almal is net ontspanne. Dis vir ons ’n tyd van liefde en bymekaarkom in daardie feesviergees. ’n Mens kan net agter kom hoe almal in die tyd rustiger raak en afskaal. Dis ’n tyd van liefde, gee en familie. Ons kuier almal saam om ’n vreugdevier en deel geskenke uit, maak grappe en lag saam.”

Vir die Nuwejaar gaan sy en Warren saam met goeie vriende op ’n natuurreservaat sonder enige krag kuier. “Dit gaan ‘n lekker tyd van samesyn wees.”

Haar voorneme vir die nuwe jaar is om “groter en beter” te gaan.

Ons het Marno vanjaar op die silwerskerm en in die TV-reeks Sterlopers gesien. Hy het ook vanjaar sy eerste album uitgereik en boonop ook die eerste keer sy lyf aanbieder gehou. Vir Doringrosie keer hy ná drie jaar weer terug na die verhoog.

“Dit bly vir my persoonlik die lekkerste vorm van vermaak. Ek verlang na die adrenalien daarvan. Ek mis dit om vir drie weke elke dag van 09:00 tot 18:00 danse te leer en te sing. Ek wil elke dag sweet.”

Hy en sy meisie, die sangeres en aktrise Loriska Bubb, was vir die eerste deel van Desember in Mosselbaai waar hy musiekvertonings gedoen het en hulle tussendeur prettige aktiwiteite aangedurf het. Hulle het onder meer op ‘n spoedboot gery en Marno het vroeër vertel hy wil ook graag haaihokduik aandurf.

“Ek is gek oor die see. Ek moet elke jaar by die see uitkom en ook een keer per jaar oorsee gaan. Ek gaan later in Januarie Taiwan besoek,” vertel hy opgewonde.

Hy vier Kersfees saam met sy familie in sy grootword dorp Rustenburg. “My broer en suster het albei baie kinders oor wie ek mal is. Hulle beskou my nog as die jong oom. Ek swem, speel en is stout saam met hulle. Die groot uitdaging is om vir hulle almal Kersgeskenke te koop.

“Ek of my broer speel ook Kersvader om hulle te vermaak.”

“Oujaarsaand sal ons kerk toe gaan en Nuwejaarsdag is vir my sinoniem met waatlemoen en swem. Dit is ‘n tyd van groot vreugde.”