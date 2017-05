Afrikaanse sanger terug in die hospitaal

Die Afrikaanse sanger Adam Barnard is vanaf die naweek terug in ’n Pretoriase hospitaal nadat hy einde April ontslaan is om ’n paar dae by die huis deur te bring.

Nog toetse, in afwagting van sy naderende nieroperasie, word nou uitgevoer, sê sy agent en woordvoerder, Henri Scott.

Hy word ook behandel vir ontsteking wat hy opgedoen het nadat die peritoneale buis, waardeur hy dialise ontvang het, verwyder is.

Intussen het sy voormalige medelede van Romanz, Louis Loock, André Venter en Burgerd Botha, ’n projek begin om geld in te samel vir Adam se mediese uitgawes, asook vir ander kunstenaars wat in dieselfde situasie is.

Hul volgende optrede word beplan vir 25 Julie in die NG kerk Moreletapark in die ooste van Pretoria. By hierdie geleentheid, die eerste keer sedert 2014 dat hulle weer saamsing, sal hulle van hul grootste Romanz-treffers sing.

Benewens die bespreekte plekke, kan ondersteuners ook vir gratis kaartjies by iTickets.co.za registreer waar hulle dan geld kan skenk, as hulle sou wou.

Almal wat betrokke is by die produksie bied hulle diens gratis aan.

Alle inkomste uit die eenmalige konsert sal dus in ’n trust gestort word om Adam en ander se mediese koste te help bestry, verduidelik Henry.