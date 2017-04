Afrikaanse sanger en sy vrou gebroke ná hulle babadogtertjie verloor

Die Afrikaanse sanger Ricky Faber en sy vrou, Tanya, het Dinsdagoggend op hul afsonderlike sosialemediaprofiele bekendgemaak dat Tanya, wat 40 weke swanger was met hul tweede dogter, haar baba verloor het. Haar naam was Milanè.

“My getuienis is al wat ek het en ek weet U plan is groter as my begeertes en verstand. Milanè, Pappa het jou lief en sien uit na die dag dat ek jou kan ontmoet daar by God in die hemel. Lekker speel sonder hartseer en pyn, my kind,” het Ricky op sy Facebook-blad geskryf.

Tanya sou na verwagting vandeesweek die lewe skenk. Ricky het haar Dinsdagaand hospitaal toe geneem nadat sy begin sleg voel het.

Daar het dokters hulle gerusgestel dat niks fout is met Milanè se hartklop nie en dat haar koppie nog te hoog was vir enige induksie of keisersnitprosedure. Daarna is Tanya terug huis toe.

Vieruur die oggend het Tanya vir Ricky wakker gemaak en is hulle terug hospitaal toe. Daar is sy ondersoek en dokters het die egpaar meegedeel dat Milanè se hartjie nie meer klop nie.

’n Keisersnit is gedoen en Ricky en Tanya is die kans gegun om hul dogtertjie vas te hou en finaal te groet.

“Milané . . . Dis seer, SO bitter seer . . . Mamma het vanoggend wakker geword en besef ek’t nie wakker geword in die kraamsaal met my poppie in haar bedjie langs my nie. Ek was so deurmekaar,” skryf Tanya op haar Facebook-blad.

“Milané . . . Mamma se hart huil verskriklik vir jou . . . Ek wou jou soen, jou voed, jou vashou, jou liefhê . . . Ek wou jou beskerm ek wou kyk hoe speel jy saam met jou sussie . . . Ek wou . . . ek wou . . . ek wou,” skryf Tanya in ’n vorige inskrywing.

Ricky het ook gesê hy beplan om ’n liedjie te skryf ter nagedagtenis aan sy dogtertjie.

Die egpaar het vriende, familie en ondersteuners bedank vir hul boodskappe van medelye wat bly instroom.