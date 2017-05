7de Laan se Matrone deel BAIE spesiale nuus!

Annelize van der Ryst, matrone in 7de Laan, het haar meestersgraad in Antieke Nabye Oosterse Studies met lof deur Unisa behaal.

Dié studieveld handel oor die antieke geskiedenis van lande soos Sirië, Libanon, Turkye, Palestina, Iran en Irak, in die tydperk voor Alexander die Grote.

“Ek stel al jare daarin belang. Dit het begin met my studies in teologie. Dan begin ’n mens belangstel in die tydperk voor dan,” sê Annelize (69).

Die aktrise erken sy is nuuskierig oor “alles wat eeue gelede gebeur het. Ek het geskryf oor gebeur van 2 300 jaar gelede.” Sy sê eintlik het dinge nie soveel verander soos mens sou dink nie.

Annelize sê sy het die afgelope 13 jaar, voor oorloë daar uitgebreek het, die voorreg gehad om die meeste van die lande te besoek. Dit het sowat drie-en-’n-halfjaar gekos om te voltooi.

“Dit was ’n geweldige klomp werk en navorsing en ek is bly ek het dit gedoen, maar as ek terugdink, weet ek nie hoe ek dit reggekry het nie.”

Sy erken vriende en kollegas by 7de Laan het haar geweldig goed ondersteun.

“Vinette Ebrahim (wat Charmaine Meintjies speel) en Deidré Wolhuter (Mariaan Welman), met wie ek ’n kleedkamer deel, moes soms my hande in die lug hou soos ek wou weghol,” sê sy.

Annelize sê sy hou van navorsing en het haar studie vreeslik geniet. “Ek het nooit voorgraads en nagraads van studeer gehou nie, maar ek hou van navorsing,” sê sy.