2016 amptelik die dodelikste jaar nóg vir bekendes — maar waarom?

Ná die popster George Michael se skielike dood op Kersdag het talle weer begin verwys na die sogenaamde ‘Vloek van 2016’. En nie sonder rede nie – volgens die webtuiste inquisitr.com is dit die dodelikste jaar op rekord vir bekendes.

Die jaar het al nagenoeg 40 sterre geëis. En daar is nog vyf dae oor voor die nuwe jaar.

Behalwe vir George Michael is nog drie ander groot geeste van die musiekwêreld vanjaar dood. Eers het die wêreld op 10 Januarie afskeid geneem van die kleurvolle David Bowie, hy was 69.

Dié kunstenaar was bekend vir sy musiek wat grootliks ’n mengsel was van rock en jazz, asook vir sy unieke styl en ongewone uitrustings. Sy laaste album, Black Star, is twee dae voor sy dood uitgereik. Bowie is dood na ’n kankerstryd van byna twee jaar.

Dan is daar die superster Prince wat oorlede is op 21 April in die ouderdom van 57. Hy is glo dood weens ’n oordosis pynstillers.

Die New York Times beskryf hom as ’n man wat genres uitgedaag het. Hy was ’n musikant wat verskeie instrumente kon speel sowel as die wenner van sewe Grammys. President Obama het hom as volg beskryf: “Min mense nog het so groot invloed gehad op die trajek van populêre musiek en soveel mense aangeraak met hul talent (as Prince).”

Op 8 November het Leonard Cohen gesterf. Dié Kanadese digter en liedjieskrywer was 82 en is in sy slaap dood.

Van sy bekendste aanhalings is:

“There is a crack in everything, that’s how the light gets in.”

“Children show scars like medals. Lovers use them as secrets to reveal. A scar is what happens when the word is made flesh.”

“Poetry is just the evidence of life. If your life is burning well, poetry is just the ash.”

Van die ander bekendes wat die jaar oorlede is sluit in die legendariese sportster, die akteursen, die komedianteen, sowel as die skrywer

Volgens ’n artikel deur The Telegraph is daar talle teorië waarom soveel bekendes al vanjaar gesterf het.

Sommige glo dis omdat baie sterre se lewensverwagting aansienlik verkort is deur hul ongesonde lewenstyle, veral tydens die 1960’s en 70’s toe dwelmmisbruik meer statusryk was.

Dan is daar vandag ook statisties gesproke meer bekendes as in vorige dekades, wat dit vanselfsprekend maak dat meer bekendes sal sterf as ooit tevore.